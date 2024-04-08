منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين في الضفة إلى "8145"

وطن: ارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 8145 منذ 7 أكتوبر 2023، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 45 فلسطينيا منذ مساء الأحد وحتى صباح الاثنين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 8 آلاف و145، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الاثنين 45 مواطنا على الأقل من الضّفة".

وذكرت المؤسستان أن عمليات الاعتقال "تركزت في بلدة دورا قرب الخليل، فيما توزعت الاعتقال على والقدس ورام الله وطولكرم ونابلس".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال عملياته بالضفة مخلفا إضافة إلى المعتقلين 459 قتيلا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن" إسرائيل" منذ نصف سنة، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

المصدر: الأناضول