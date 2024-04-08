الاحتلال يستهدف 224 موظف إغاثة خلال العدوان المتواصل على غزة

وطن: كشفت الشبكة الإخبارية الأمريكية "إن بي سي نيوز" ، استنادًا إلى وثائق وبيانات عامة ومقابلات، أنّ عمال الإغاثة والبنية التحتية الإنسانية في قطاع غزة "تعرضوا لعدة هجمات" في الأشهر التي سبقت الغارة التي استهدفت موظفي المطبخ العالمي يوم الاثنين الماضي، وأسفرت عن مقتل 7 منهم.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد قُتل ما مجموعه 224 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

ولا يعد استهداف الموظفين السبعة هو الأول على عمال المطبخ العالمي٬ ففي 30 مارس، وقع الحادث الأول حيث قالت المنظمة إنها تعتقد أن "قناصا إسرائيليا أطلق النار على إحدى مركباتها، مما أدى إلى إتلاف مرآة جانبية، دون أن يصاب أحد بأذى".

وفي 23 مارس، تعرضت قافلة تابعة للمطبخ العالمي لإطلاق نار، فيما كانت تتواجد في دوار الكويت بمدينة غزة.

وفي لقطات حصلت عليها شبكة "إن بي سي نيوز"، فقد شوهدت جثث ملطخة بالدماء ملقاة بين صناديق متناثرة، تحمل اسم المطبخ العالمي.

وقالت المنظمة إنه في الحادثتين، تم إبلاغ وحدة تنسيق أعمال الحكومة لدى الاحتلال في المناطق، بالتحركات كجزء من إجراءات تجنب التصادم.

ونقلت الشبكة عن شهود عيان قولهم إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مدنيين فلسطينيين كانوا يتجمعون عند انتظار استلام المساعدات".

كما ذكرت الشبكة أنه في 18 كانون الثاني/ يناير "أسقطت قنبلة تزن 453 كيلوغرام بالقرب من مبنى سكني لعمال الإغاثة التابعين للجنة الدولية للإنقاذ (IRC)، ما أدى لإصابة العديد من الموظفين بإصابات في جنوب غزة".

نائب الرئيس الأول للتعافي من الأزمات والتطوير في لجنة الإنقاذ الدولية، كيران دونيلي، أن المنظمة "تزوّد الجيش الإسرائيلي بمواقعها الثابتة، بالإضافة إلى تحركاتها المخطط لها، من خلال وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق".

ووفقًا لتقييم أجرته الأمم المتحدة، فإن المتفجرات المستخدمة "بالأرجح كانت قنبلة موجهة من طراز (MK83) تزن 1000 رطل، وهي نوع من الذخائر تم تصنيعها في الولايات المتحدة".

ويذكر أنه في الثامن من مارس الماضي، قُتل أحد موظفي منظمة "أنيرا"، موسى الشوا، في غارة جوية أثناء تواجده مع عائلته في دير البلح وسط قطاع غزة، حسب ما ذكرته شبكة "إن بي سي نيوز".

ووفق الشبكة فإن هذه الحادثة جعلت منظمة مساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى الأمريكية "أنيرا"، من بين المنظمات التي علقت عملياتها في غزة، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد سلامة موظفيها.

ويذكر أن منظمة "أطباء بلا حدود"، أكدت أنّ "العديد من موظفيها قتلوا في غارات عسكرية استهدفت مواقعها، على الرغم من إخطار جيش الاحتلال الإسرائيلي".

ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" فتعتبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أكثر منظمة تعرضت لهجمات، ما أدى إلى مقتل 179 من موظفيها منذ السابع من أكتوبر.

وقد أدت هذه الهجمات إلى تقليص عمليات توزيع المساعدات إلى سكان غزة، الذين يواجهون أزمة غذائية خانقة.

وبعد الهجوم الأخير على موظفي المطبخ العالمي، فقد أوقفت ما لا يقل عن أربع منظمات توصيل المساعدات إلى غزة، بسبب الخطر الذي يتعرض له موظفوها.

وأكدت شبكة "إن بي سي نيوز" أنها تواصلت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي للتعليق على الحوادث التي ذكرتها منظمة المطبخ العالمي٬ بالإضافة إلى حوادث أخرى تتعلق بعمال الإغاثة في غزة، ولم تتلق ردا على أي منها.