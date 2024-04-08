شهيدة واصابات في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

وطن: استشهدت مواطنة، وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال منازل المواطنين وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن مواطنة استشهدت جراء قصف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المواطنين أصيبوا جراء قصف مدفعية الاحتلال منازل في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال إلى 33,175، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى نحو 75,886، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات.