وزير الداخلية الفلسطيني يلتقي مجموعة من رؤساء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني

وطن: التقى وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الاثنين، مجموعة من رؤساء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بمقر الوزارة في رام الله، وذلك في إطار تنفيذ سياسة وبرنامج عمل الحكومة، واستمرار التعاون بين وزارة الداخلية، ومؤسسات المجتمع المدني.

واستعرض اللواء هب الريح الأوضاع الصعبة التي تمر بها قضيتنا وشعبنا على كافة الأصعدة في أراضي دولة فلسطين، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على عقد لقاءات بشكل دوري، وتنفيذ برامج مشتركة حسب الاختصاص، بما يخدم المواطنين، ويعزز صمودهم في أماكن تواجدهم كافة.

واستمع إلى مداخلات واقتراحات مختلفة من الحضور بما يخص السلم الأهلي، ودور المؤسسة الأمنية، والأمور التي تهم المصلحة العامة.