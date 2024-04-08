سموتريتش يطالب باجتماع لاتخاذ قرار بشأن اجتياح رفح

رام الله - وطن: أعلنت وسائل الإعلام العبرية، أن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش طالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعقد اجتماع للكابينت "الإسرائيلي" لاتخاذ قرارات بشأن صفقة التبادل مع حركة حماس، ومناقشة احتمالية القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت التقارير أن الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال يسعى لاتخاذ قرارين بشأن الصفقة وعملية رفح، وذلك من خلال المجلس الوزاري المصغر بدلاً من مجلس الحرب.