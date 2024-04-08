شهداء بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال لمنازل وسط قطاع غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال، اليوم الإثنين، بعد قصف مدفعي إسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد 4 مواطنين بينهم أطفال ونساء وإصابة عدد آخر، بعد استهداف مدفعية الاحتلال لعدد من المنازل في مخيم المغازي.

كما جرى انتشال عدد من جثث الشهداء من تحت الأنقاض في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وانتشال جثامين 8 شهداء من المناطق الشرقية لخان يونس ونقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت يوم أمس عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال إلى 33,175، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى نحو 75,886، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات.