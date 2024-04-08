الإغاثة الزراعية تقدم طرود صحية للنازحين في مواصي خان يونس

وطن: أنهت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) توزيع جملة من المساعدات المتعلقة بالصحة العامة والنظافة الشخصية للأسر النازحة في مواصي خان يونس.

ويأتي هذا التدخل ضمن مشروع "الإستجابة العاجلة لقطاع المياه والصرف الصحي للمتأثرين بالحرب على قطاع غزة"، المنفذ من قبل الإغاثة الزراعية بالشراكة مع أطباء بلا حدود MSF – هولاندا، حيث تم تقديم 640 طرد صحي، 180 عبوة حفاظات لكبار السن 200 عبوة حفاظات للأطفال، 1000 عبوة مستلزمات نسائية.

ويهدف النشاط للتخفيف من الأعباء عن كاهل الأسر النازحة، التي واجهت العديد من التحديات جراء الظروف القاسية والأزمات الإنسانية المستمرة في المنطقة.