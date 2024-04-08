حزب الشعب: الشهيد دقة جسيد معاناة الأسر وشكل نموذجاَ للصمود في وجه الجلاد

وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني، المناضل والأسير البطل، الشهيد وليد نمر دقة (أبو ميلاد)، الذي أستشهد داخل سجون الاحتلال الصهيوني بعد 40 عاماَ قضاها في السجن، وبعد معاناة قاسية مع المرض وتعرضه لجريمة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال الفاشي.

وقال حزب الشعب في بيان له، صباح اليوم الاثنين، إن استشهاد القائد الوطني وليد دقة، يعد خسارة كبيرة لشعبنا، وهو الأسير الذي جسد المعاناة الحقيقية للأسر لدى الاحتلال، وشكل على الدوام نموذجاَ صلباَ لإرادة التحدي والصمود في وجه الجلاد وسياساته الإجرامية الممنهجة بحق الأسرى والأسيرات.

وفي الوقت الذي حمل فيه حزب الشعب الاحتلال وأجهزته كافة، المسؤولية عن استشهاد الكاتب والأديب الأسير دقة، حذر مجدداَ من مخاطر جدية يتعرض لها الأسرى والأسيرات وقياداتهم في سجون ومعتقلات الاحتلال، بهدف كسر ارادتهم والانتقام منهم بأي طريقة.

وطالب الحزب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيّة بضرورة تحمل مسؤولياتها في إلزام دولة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة، وفي المقدمة منها، تطبيق اتفاقيّة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي ختام بيانه، تقدم حزب الشعب من رفاق ورفيقات الشهيد وليد دقه، ومن الحركة الأسيرة، ومن زوجته المناضلة سناء وابنته ميلاد وعموم عائلته، بأحر التعازي والمواساة باستشهاده، مؤكداَ على الوفاء لتضحيات الأسرى والاسيرات وللأهداف التي ناضل وضحى من أجلها شعبنا.