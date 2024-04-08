الاحتلال يداهم عددا من المنازل في بلدة جيوس

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عددا من المنازل في بلدة جيوس شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، فجرا، ولا تزال تقوم بمداهمة وتفتيش عددا من المنازل، والاستيلاء على تسجيلات لكاميرات المراقبة، بذريعة البحث عن منفذ عملية اطلاق نار على حافلة للمستعمرين يوم امس.

وأضافت المصادر أن هناك انتشارا لقوات كبيرة من جيش الاحتلال على الشارع الواصل بين عزون- جيوس، مع اقامة الحواجز العسكرية واعاقة مرور المركبات من والى البلدة.