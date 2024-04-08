الفجوة بينَ الآباءِ والأبناءِ

كتبت داليا بكري - اشراف فلسطين نزال: تعدّ تربيةُ الأبناءِ الشغلَ الشاغلَ، والهدفَ الأول، والمسعى الأعلى، للآباء والأمهاتِ، على اختلاف القيم والأفكار التي يحملونها، والغايات التي يصبون إليها من هذهِ التربيةِ، إلّا أنّ شعورَ المسؤوليةِ هاجسٌ لا ينفكُّ عن ضمائرهم بالأعمّ الأغلب، خاصةً في مجتمعاتنا العربية و بيئتِنا الإسلامية، مندفعينَ من قوله: "كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعيّته"، ومن أوامرِ الله تعالى الحاضّة على التربيةِ والتوجيهِ، ومن المحبةِ المغروسة فطرةً في قلوب الآباء تُجاه أبنائهم، ولا شكّ أيضا من الرغبة في إظهار الأبناء بأبهى مظهرٍ أمام المجتمع والناس.

إنّ هذا الاهتمامَ المحمودَ تجاه الأبناء، والشعور الإيجابيّ الملحّ بالرغبةِ في أداءِ الأمانةِ على أتمّها، قدْ يُنتجُ توترًا مذمومًا، وردودَ أفعالٍ سلبيةً متبادلة بين الأبناءِ وآبائهم، ناتجةً غالبًا عن الفجوة الكبيرة بين الأجيال، حيث يغدو الأمر مشابها لوقوف الآباء على ضفة نهر ووقوف أبنائهم على الضفة المقابلة، فلا الأبناء قانعون بالعودة إلى ضفة الوالدينِ، ولا الآباءُ مرتاحونَ لابتعادِ الأبناء، ومن هنا تصلُ المحبةُ النابعة من قلوب الآباء، سطوة وتجبرًا وظلما إلى عقول الأبناء.

هذه الفجوةُ الكبيرة لا شكّ معضلةٌ نطمحُ جميعًا إلى حلّها، وكأيّ مشكلة فإنّ الخطوة الأولى للحلّ، هي وضعُ اليدّ على المسبباتِ، ثمّ البحثُ عن أجدى السبلِ للتعامل معها. يعدّ فارق العمر واحدا من أسباب الفجوة، إضافةً إلى التطور الحضاريّ السريعِ الّذي قد لا يتمكنُ الوالدانِ من مواكبته بالقدرِ الّذي يواكبه به الأبناء، كما أنّ متطلباتِ الحياة وصعوبةَ توفيرها سيطر على حياة الآباء؛ فسطا على الأوقاتِ التي كانَ من المفترضِ أن تقضى مع الأبناء موزّعة ما بين مشاركتهم الألعاب والأنشطة التي يحبون، والجلوس معهم في جلسات حوار مكررة ومطولة، تبقي باب الثقة والراحةِ والطمأنينة مفتوحا بينهم.

وفي لقئنا مع والدة فتاة حيث تبلغ عمر ابنتها 35 عاماً وتدعى (سلمى): الفجوة كبيرة بيننا وبين هذا الجيل ولا أعتقد أن هذه الفجوة سببها الرجعية والتخلف، حيث يعاني هذا الجيل من رجعية بمهارات الحياة الأساسية من النظافة والتدبير والترتيب وتنظيم أمور الحياة وغيرها من تحقيق الإنجازات والوصول للأهداف، وقد راهنت على إيجاد عدد ولو قليل من هذا الجيل الراهن يستطيع الالتزام بالعمل والمثابرة.

أضافت أيضاً أنه عندما كانت ابنتي بعمر المراهقة لم يكن تفكيرها كجيل اليوم وهذا يعود للسوشيال ميديا، وأضافت والدة سلمى وهي معلمة بإحدى المدارس أنه منذ 3 سنوات تعاملت مع والدة طالبة تعلمها فوجدت أن سبب البعد بالتربية الأول هو آباء اليوم، فحتى الآباء يفتقدون الأدب، هذا ما وصل إلينا من عادات وتقاليد أجنبية من طريقة التعامل مع الآباء الخالية من الأدب والحدود والتربية.

وفي مقابلة أخرى مع معلمة لفئة المراهقين في عمر 17 عاماً قالت أنّ الطالبات في المدرسة يعشن في صراع من انتقاد المحيط في الداخل من الآباء ومحاولة مواكبة التطور والتكنولوجيا في الخارج، فنحن والآخرون في صراع على الجيل ومن ينتصر في معركة الجيل انتصر في المستقبل.

لا يمكنُ الإنكارُ بأنّ طرفَ الخيطِ الأولَ لحلّ هذه المعضلةِ في يدِ الآباء والأمهاتِ لا الأبناء، فالأبناء ليسوا مطالبين بالمساهمة في الحلّ، وإنّما هم الغايةُ والهدفُ، وهذا ما يجبُ أن يعيَه الأهل ويقنعونَ به. لابدّ أن يصلَ الوالدانِ للقناعةِ بأنهم يربون لزمانٍ غيرِ زمانهم، فإذا هم قنعوا بذلك، سهُلَ عليهم فهمُ عدم تقبلِ أبنائهم لكثير من متطلباتهم، لكنّ ذلك لا يعني أبدا التنازلَ عن المبادئ والقيم، وإنّما إيجاد خطّ الوسط، الّذي يضمن للوالدين القيم التي يهدفون لها، ويوفرُ للأبناء مساحة من الراحة في تطبيقها، ويتأتى ذلك أولا من خلال فتح باب الحوار وجلسات المناقشة والاستماع، ما يتيحُ للآباء فهم رغبات أبنائهم وأسبابها، ويتيحُ للأبناء فهم غايات آبائهم ومبرراتها.

وهذا الباب من الحوار لنْ يُفتح إلا إذا سبقه شعور بالمحبة المتبادلة، والصادرة بِدءً من الوالدينِ، فإن شعر الطفل بمحبة والديه الصادقة له، اطمأنّ للحديث معهما والاستماع إليهما، ويحصل الوالدينِ على هذا الكنز، بالابتعاد قطعا عن أنواع العنف كلّها، جسديةً كانت، أم لفظية، أم نفسية، وبالحدّ الكبير من نوبات الغضب الشديد –التي لا يفهم الطفل غالبا سببها- وبترك أسلوب التهديد الدائم، والأهم من ذلك كلّه الانتباه إلى عدم جعل محبتهما لأبنائهما مشروطة.

ومما يعين على كسب الوالدين المحبةَ المطلوبة، مشاركة ابنهما ما يحبّ من نشاطاتٍ حركية، ونزهاتٍ ترفيهية، وحضور برنامجه المفضل معه، وإعطائه وقتا خاصة لا يشغلهما عنه شيء، وإظهار تعاطفهما مع مشكلاته وآلامه، وفرحهما بإنجازاته مهما صغرت بنظريهما، ومواكبة ما يهمه من تطورات حضارية قدر استطاعتهما.

هذه المحبة تورث الثقة، وإذا حصلت الثقةُ حصل المراد، حيث لن يتردد الأبناء في عرض احتياجاتهما ومشاعرهما على الآباء، ولن يضطر الآباء لضغط الأبناء بسبل الرقابة والمتابعة التي تورث شعورا بالسجن ورغبة بالتمرد، وبذلك ستقلص الفجوة بين الآباء والأبناء، وإن كانت لن تتلاشى تماما، إلا أنّ المتبقي منها لن يفسدَ الودّ، ولن يقطع الصلة.

ولعل قضية الفجوة بين الآباء والأبناء قضية غاية في الأهمية، فالأبناء هم الجيل الصاعد، وهم المستقبل المرتقب، والآباء هم صنّاع هذا الجيل، فإن أحسنوا الصنعة والتشكيل، أحسنوا بناء المجتمع، وإن أساؤوا قاصدين أو غير قاصدين، أورثوا الأمةَ تدهورا وخرابا. في نهاية الأمر ليس المقصد إلقاء اللوم على الآباء ولا تقريعهم، وإنما المقصد تنبيههم إلى السبل الأنفع في الوصول إلى أبناءهم، فإن هم أخذوا بها أدّوا ما عليهم، وإن هم تقاعسوا عنها فــ "كلكم راع ولكلم مسؤول عن رعيته" وليعدّ كلّ مسؤول لسؤاله ردّا.