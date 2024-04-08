الطلاق العاطفي في ظِلّ الحياة الزوجية

كتبت أسيل شواهنة - اشراف د. فلسطين نزّال : قديماً، كان للزواج أهداف متعددة تتضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، تكوين الأسرة، الإنجاب، والحفاظ على التقاليد والعادات الاجتماعية. كان تفكير الزوجين متأثرًا بالتقاليد والقيم المجتمعية، وكانوا يبحثون في الشريك عن مواصفات معينة تتعلق بالعائلة والمجتمع.

مع التغيرات التي حصلت تزامنًا مع العولمة والتطور التكنولوجي، تغيرت بعض من أولويات وتفكير الزوجين. فقد أصبحت العلاقات الشخصية أكثر تحرراً، وزاد التركيز على الشراكة والتوافق العاطفي بين الشريكين وتحقيق اهداف الرجل والمرأة من الزواج وبالتالي عدم تحقيق حاجاتهم.

فاختلاف اهداف الرجل والمرأة من الزواج قد تختلف بين الأفراد وتعتمد على الثقافة والقيم الشخصية، لكن هناك بعض الاهداف العامة التي يمكن أن تكون مشتركة بينهما، وهي تكوين أسرة والرغبة في بناء أسرة وتربية الأطفال وتوفير بيئة مستقرة ومحبة لهم، والشراكة والدعم في البحث عن شريك يقدم الدعم العاطفي والمعنوي والمالي والعملي في الحياة والنمو الشخصي والمهني بتوفير بيئة تشجع على النمو الشخصي والمهني لكل من الرجل والمرأة، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؛ فالبحث عن شريك يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي وتحقيق الأهداف المشتركة، وايضا الشعور بالأمان والحماية والرعاية من الشريك في مختلف جوانب الحياة. والشعور بالسعادة والرضا والسعي لتحقيق السعادة والرضا الشخصي والعاطفي من خلال العلاقة الزوجية.

والحاجات المختلفة التي يسعى كل من الرجل والمرأة اشباعها؛ فتنطوي على عدة جوانب منها؛ الحب والاحترام حيث يسعى الرجل والمرأة خلال الحياة الزوجية إلى الشعور بالحب والاحترام المتبادل من الشريك. وأيضًا الدعم العاطفي؛ فيحتاج كل من الرجل والمرأة إلى دعم عاطفي من الشريك في مختلف جوانب الحياة. بالإضافة الى ذلك الثقة والأمان فيبحث كل من الرجل والمرأة عن شريك يوفر لهما الثقة والأمان في العلاقة. وكذلك الشراكة والتعاون؛ يرغب الرجل والمرأة في العمل كفريق واحد في بناء حياتهما معًا، وتحقيق الأهداف المشتركة. إلى جانب ذلك، التواصل الجيد يعتبر التواصل الفعال والصادق أساسًا للعلاقة الناجحة بين الرجل والمرأة في الزواج. فضلًا عن الجنس والحميمية فيشمل الزوجان الحاجة إلى الشعور بالقرب والحميمية الجسدية في العلاقة الزوجية واشباع رغبة كل منهما. أخيرًا، الاحترام للفردية، فيتطلب الزواج احترام الرجل والمرأة لفرديتهما واحتياجاتهما الشخصية.

بالتالي عدم تحقيق هذه الاهداف وعدم اشباع حاجات ورغبات الطرف الآخر في إطار الحياة الزوجية ومتطلباتها يمكن أن يؤدي إلى الطلاق العاطفي لدى الرجل او لدى المرأة او الرجل والمرأة في آنٍ واحد.

فمصطلح الطلاق العاطفي حسب الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس (DSM-5) ومنظمة الصحة النفسية الأمريكية، ان الانفصال أو الطلاق العاطفي يشير إلى نقص حاد في القدرة على تشكيل الروابط العاطفية مع الشريك الآخر، ويمكن أن يتجلى ذلك في قلة الرغبة في التواصل الاجتماعي، والانعزال، والشعور بالفراغ العاطفي.

ويشير الى انفصال الشريكين نتيجة لنقص التواصل العاطفي والانفصال العاطفي بينهما، دون وجود أسباب قانونية أو مالية تدفع إلى الانفصال.

حيث يفقد الزوج او الزوجة الاهتمام والرغبة في بعضهما البعض، ويمكن أن يكون سببا للاستمرار في العلاقة بشكل شكلي دون وجود اتصال عميق وحقيقي بينهما.

من المسببات التي قد تتولد خلال مرحلة الزواج التي قد تعيق الزوجين باستمرار عملية الزواج، منها الاختلافات البسيطة في القيم والأولويات، فقد يتعارض انفصال الأولويات والقيم بين الزوجين مما يؤدي إلى انحراف المسار العاطفي. اضافة الى ذلك، نقص التواصل فعدم القدرة على التواصل الفعال وفهم احتياجات بعضهما البعض يمكن أن يؤدي إلى تراكم التوترات والغضب، مما يزيد من فجوة العاطفة بينهما. فضلًا عن ذلك انخفاض مستوى الالتزام؛ قد يؤدي تقليل مستوى الالتزام بالعلاقة وقلة الاستثمار العاطفي في الزواج إلى انحدار العلاقة. فضلًا عن ذلك، الخيانة العاطفية فيمكن أن تكون الخيانة العاطفية سبباً رئيسياً للطلاق، حيث يشعر الشريك المتضرر بالخيانة وفقدان الثقة والاحترام. وايضًا عدم التوافق العاطفي؛ إذا كان هناك عدم توافق عاطفي بين الزوجين فيما يتعلق بالاحتياجات العاطفية والرغبات، فقد ينتج عن ذلك انهيار العلاقة. وايضًا، المشاكل الصحية العاطفية؛ مشاكل الصحة العاطفية مثل الاكتئاب أو القلق قد تؤثر سلبيًا على العلاقة الزوجية وقد تنتهي بالطلاق. أخيرًا، التغيرات في المراحل الحياتية؛ التغيرات الكبيرة في الحياة مثل الانتقالات الوظيفية، أو الأزمات المالية، أو الأحداث العائلية الكبيرة قد تؤثر على العلاقة العاطفية وتؤدي إلى الطلاق.

وبالتالي إذا لم يتم حل وعلاج مشكلة الطلاق العاطفي بين الزوجين، فيترتب على كل من الرجل والمرأة مواجهة مشاحنات عاطفية وعقبات خطيرة وأيضًا تعرض احداهما او كلاهما لمشاكل واضطرابات نفسية؛ منها:

1. الاكتئاب: قد يعاني الشخص المنفصل عن الشريك العاطفي من حالات اكتئابية نتيجة لفقدان الشعور بالملاءمة والاقتران العاطفي.

2. القلق: يمكن أن يسبب الطلاق العاطفي القلق بشأن المستقبل وقدرة الشخص على التكيف مع الوضع الجديد.

3. الوحدة والعزلة: قد يشعر الشخص المنفصل بالوحدة والعزلة بسبب فقدان الدعم العاطفي السابق وانقطاع الروابط الاجتماعية.

4. انخفاض الثقة بالنفس: قد يؤدي الطلاق إلى انخفاض مستوى الثقة بالنفس والشعور بالفشل وعدم القدرة على النجاح في العلاقات العاطفية.

5. الغضب والاستياء: قد يشعر الشخص المنفصل بالغضب والاستياء تجاه الشريك السابق أو نحو الوضع بشكل عام.

6. صعوبات في التكيف: قد يجد الشخص صعوبة في التكيف مع حياة جديدة بدون الشريك السابق وبناء علاقات جديدة.

7. اضطرابات النوم والتغيرات الغذائية: قد يؤدي الضغط النفسي الناتج عن الطلاق إلى اضطرابات في النوم وتغيرات في الشهية والوزن.

8. انخفاض الرضا الشخصي: قد ينعكس الطلاق العاطفي على مستوى الرضا الشخصي والسعادة العامة بسبب فقدان الشريك والعلاقة العاطفية.

بعض النصائح لتقليل الوقوع في قضية الطلاق العاطفي بين الزوجين وتجنب افتعال المشكلات فمن الضروري على الزوجين تعلم الفرق بين المشاكل الحقيقية والقضايا البسيطة التي يمكن تجاهلها؛ إذ تؤدي الإساءات المتكررة بسبب الأمور البسيطة إلى تفاقم المشكلات الحقيقية وتؤثر سلبًا على العلاقة، على عكس ذلك يجب تقدير الشريك؛ ومن الجيد التركيز على من الضروري تقدير الشريك، ومن الجيد التركيز على الجوانب الإيجابية لشخصيته، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، والاستعداد للتنازل في بعض الأحيان. من الطبيعي أن يقع الشريك في أخطاء وليس هناك أحد مثالي. لذا، يمكن التغاضي عن بعض الأخطاء وعدم التعليق عليها، مع الحرص على عدم استغلالها ضد الشريك. بالإضافة إلى ذلك، من المهم قضاء وقت ممتع مع الشريك والمشاركة في أنشطة مشتركة، فهذا يعزز العلاقة ويجعلها أقوى. كزيارة المتاحف والأماكن الأثرية وتجربة أشياء جديدة معاً كصنع كعكة أو القيام بنشاط خارجي. اخيرًا، تجنب محاولة الفوز في كل جدال مع الشريك فالإصرار على هزيمة الطرف الآخر طوال الوقت كفيل بتدمير العلاقة ورابط الزوجية.

أخيرًا، كأخصائية نفسية تعمل في مجال الصحة النفسية وجوانبها فإني اوصي جميع الأزواج الذين يواجهون عقبات معينة في علاقاتهما في محاولة اللجوء لجلسات ارشاد زواجي وحضور ندوات وقراءة كتب تتعلق في طرق علاجية لحياة زوجية سوية وذلك لتفادي العقبات والمشاكل.

فعن قوله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون" {سورة الروم، آية 5}.

وقوله ايضا: " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واجدة وخلص منها زوجها وبثّ منهما رحالًا كثيرًا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبًا" {سورة النساء، آية 1}