استشهاد فتاة برصاص الاحتلال على حاجز تياسير قرب طوباس

وطن: استشهدت فتاة، صباح اليوم الاثنين، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبها، أثناء مرورها عبر حاجز "تياسير" العسكري شرق طوباس.

وقالت وزارة اللصحة انها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد فتاة (لم تعرف هويتها بعد) برصاص الاحتلال قرب طوباس.

وتلقى الهلال الأحمر بلاغا عن إصابة فتاة بالرصاص الحي على حاجز تياسير قرب طوباس، وتم منع طاقم الإسعاف من الوصول للموقع لتقديم الإسعاف للشابة الفلسطينية الجريحة التي تركت تنزف حتى الموت.

وأطلقت قوات الاحتلال على الشابة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن عند حاجز "تياسير"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الإثنين، حيث أعلن عن اسشتهادها لاحقا.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال فإن شابة فلسطينية وصلت إلى مفرق تيسير في الأغوار، وزعم في بيانها أن "الشابة وبعد أن رفضت الانصياع إلى تعليمات الجنود بالتعرف على نفسها، حاولت طعن جنود الجيش في الموقع، حيث قام الجنود بأطلاق النار وإصابتها"، مشيرا إلى أنه لم تقع أي إصابات بصفوف قوات الجيش.