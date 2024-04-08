بنك القدس يواصل دعم مدراس ورياض الأقصى

وطن: واصل بنك القدس تقديم دعمه للعام الثامن على التوالي لصندوق الطالب المحتاج في مدارس ورياض الأقصى الإسلامية المتواجدة داخل أسوار مدينة القدس، وذلك في إطار مسوؤليته المجتمعية المستمرة والتي ينفذها البنك كل عام لدعم التعليم في مدينة القدس.

ويهدف هذ الدعم في تخفيف الأعباء المالية التي تواجهها المدراس في تأمين مستلزمات المدرسة وذلك انطلاقاً من حرص بنك القدس على تقديم الدعم لهذه المدرسة العريقة والتي تعتبر من أقدم وأعرق المدراس داخل المسجد الأقصى.

وقام بتسليم الدعم محمد شاور الرئيس التنفيذي لبنك القدس وذلك في مبنى المدرسة وبحضور الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس مجلس الأمناء و عادل حلاق المدير العام وعدد من روؤساءو مدراء مدارس ورياض الأقصى.

وفي تعليق له قال محمد شاور " دأب بنك القدس على تقديم دعمه المادي لصندوق الطالب المحتاج التابع لمدارس رياض الاقصى الاسلامية والتي تأتي في اطار سلسة من النشاطات التي يرعاها بنك القدس ومن منطلق مسؤوليته المجتمعية خاصة قي قطاع التعليم منوها حرص بنك القدس على المساهمة في دعم الطلبة المقدسيين وهذا إن يدل يدل على على مكانة واهمية مدينة القدس للبنك وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن هذه المرة الثامنة على التوالي التي يقدم بها البنك مساهمته المجتمعية لمدراس و رياض الأقصى.

من جانبه، أشاد الشيخ الدكتور عكرمة صبري بدور بنك القدس في خدمة المسيرة التعليمية والعلمية في فلسطين ، كما عبر عن سعادته وشكره لإهتمام البنك بدعم المؤسسات المقدسية، وتحدث عن أهمية المدارس وأهمية وجودهم داخل المسجد الاقصى المبارك وداخل أسوار المدينة المقدسة.

يذكر أن هذا الدعم يأتي كجزء من إستراتيجية بنك القدس المتعلقة بالإستدامة وتحديداً ضمن محور الالتزام الأخلاقي من خلال برامج بنك القدس الخاصة بالمسؤولية المجتمعية.