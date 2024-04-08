تقدير الذات المنخفض لدى الوالدين وأثره على نشأة أبناءهم

كتبت أفنان ياسر - اشراف الدكتورة فلسطين نزال: لم ينفك العلماء والباحثون النفسيون عن دراسة تقدير الذات لما له من تأثير على تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي للفرد، بل وقدموا تعريفات عدة لمصطلح "تقدير الذات" الذي قد نستطيع أن نعرفه على أنه صورة الفرد اتجاه نفسه وقدراته. حيث أن تحقيق الذات هو دافع فطري لدى الانسان قد يعيقه عوامل تتعلق بالفرد نفسه كالقلق وعدم الاستقرار النفسي فيكون تقديره لذاته منخفضاً أو مرتفعاً، لكنه يرتبط أيضاً بعوامل ومعيقات خارجية قد تعترض طريقه كالمدرسة، والمجتمع، والرعاية الأسرية.

وتعتبر الأسرة العامل الأساسي في نشأة الفرد وتكوينه وطبيعة تقديره لذاته، هي التي تمنح طفلها الاستقلال والحرية، ويكون تقدير طفلها لذاته مرتفع والعكس صحيح.

وفي هذا الصدد كان لنا مقابلة مع (س، ع) شابة عزباء تبلغ من العمر 28 عاما، تم خلال اللقاء مناقشتها وسؤالها حول موضوع تقدير الذات، بحيث كانت الإجابات وفقا لكل سؤال كالتالي:

فيما يتعلق بما هو تقدير الذات بالنسبة لها، أجابت: " تقدير الذات بالنسبة لي هو أن أكون قادرة على الوصول لأحلامي، وأخذ الخطوة الأولى باتجاهها؛ حيث أنني قد أكتشف خلال عملية الوصول إن كانت أحلامي مناسبة لي أو غير مناسبة لي، أظن أيضاً أن تقدير الذات قد يكون بأخذ الخطوة الأولى اتجاه أهدافي والتي تجعلني أشعر بالرضا، إن لم أخطو هذه الخطوات فتقديري لذاتي سوف يكون منخفضاً. تعلمت من تجارب الحياة أن أعمل على رفع استحقاقي."

أما فيما يتعلق بعلاقة والديها بها، وما إن كان له أثر على تقديرها لذاتها فقد أجابت: "عندما كبرت لم أعتبر أن تقديري لذاتي ينبع من تعامل والدي معي، أظن أن أحلامي ورغبتي في التميز تولدا من المسلسلات الكرتونية التي كنت أشاهدها في طفولتي، أدركت متأخراً أن أهلنا يحاولون أن يحققوا ذواتهم من خلالنا، تستمر أمي اليوم في الحديث عن كيف كانت توقعاتها اتجاه حياتي المهنية. لا أرضى بالقليل أو بالأقل من المثالية، والذي قد يكون سببه طريقة تربية أهلي لي، عدم تحقيق الأشخاص في حياتي الحقيقية تجعلني أظن بأنني سأحصل على درجات أقل من الحب من المحيطين بي ومنهم أهلي."

أماعن رؤية والداها لها كابنة نحو حياتها ومستقبلها، أضافت: "لا أعلم حقاً كيف أحب والداي أن يرانني، ولا أعلم إن كانت رغبتاهما في رؤيتي بشكل معين متولدة من رغباتي الشخصية أو العكس، أتذكر أن مشاجرتي الفعلية الأولى مع أمي كانت عندما كنت في الصف الثامن الإعدادي، وقالت لي أنها لم تتوقع ذاك التصرف مني، لقد كنت بالنسبة لها مثالية جداً لدرجة أنها لم تتوقع مشاجرتي معها، ولكنني كنت بحاجة كإنسانة أن أعبر عن غضبي، يظن بعض الأهل أن الصمت الظاهر يعني سلاماً داخلياً دون وعي لحقيقة أن الباطن قد يكون غضباً، لذلك أظن أنهما لم يحبا أن أكون شخصاً غاضباً، أرادا أن يراني أحسن الناس علماً، أخلاقاً، تميزاً. لم يريدا أن أكون من أفضل الناس بل أفضلهم. أن تكون أفضل الناس يعني أن تطمس صفات إنسانية أخرى، والله وحده هو المنزه عن كل النقائص."

أما عن الرسائل التي توجهها (س، ع) الى القراء فقد كانت: "لا أعلم عن تشكل العلاقة بين الآباء والأمهات وأطفالهم، ولكنني أطلب منهم أن يبحثوا دوماً عن مساحة للحديث عن ظواهر الأمور التي قد تفشي بواطنها، سواء كانت المساحة آمنة بنظركم أو غير آمنة، وأطلب منهم أن يتذكروا مسؤوليتهم تجاه أطفالهم، وأن يحاولوا أن يفهموا ما بين السطور حتى في لحظات الغضب."

يتضح لنا مما سبق أن طبيعة العلاقة بين الوالدين أو مقدمي الرعاية وبين أطفالهم لها تأثير على المدى البعيد على تقدير الأطفال لأنفسهم في مراحلهم العمرية المختلفة، وهذا ما أكد عليه بعض علماء النفس الذين توصلوا إلى أن تطور تقدير الذات يكون من خلال عدة عوامل أهمها العلاقات المبكرة بين الأطفال ومقدمي الرعاية، وحاجة الأطفال للشعور بالتقدير والتعاطف، والشعور بالكفاءة والإنجاز، ولعل هذه المقابلة مؤشراً على أهمية دور الأسرة في تحيق تقدير الذات العالي أو المنخفض لدى أبنائها.

وهناك مستويات لتقدير الذات، منها المستوى المرتفع لتقدير الذات، والذي يدل على الصورة الإيجابية التي يكونها الفرد حول نفسه، والتي تشعره بالثقة بنفسه، وأنه إنسان يستحق التقدير على نجاحه، وتؤجج ثقته على حل المشكلات التي ستعترض طريقه؛ إذ إن الأشخاص ذوي التقدير العالي أقل عرضة للقلق والتأثر بآراء الآخرين، وأقل حساسية للنقد. وينتج التقدير الذاتي العالي عند الأبناء بتوفر عوامل أسرية تتعلق بالحب والعاطفة عير المشروطين، وبقوانين أسرية محددة تطبق باتساق، وبإظهار الاحترام تجاه الأبناء.

أما المستوى المنخفض لتقدير الذات فهو الدال على الصورة السلبية التي يكونها الفرد تجاه نفسه، والتي تتمثل بقلة ثقته بقدراته، وباعتقاده المستمر أنه سيفشل في حل المشكلات، وميله نحو قبول الأفكار السلبية التي تعزز اعتقاداته؛ وجد سميث أن أغلب الأبناء ذوي التقدير المنخفض يعانون من الاكتئاب والقلق، وصعوبة في التعبير عن أنفسهم، أجرى سميث مقابلات مع آباء الأطفال ذوي التقدير المنخفض، ووجد أن هؤلاء الآباء يولون اهتماماً أقل اتجاه أبنائهم، كما أنهم لا يستطيعون اتخاذ القرارات مما يؤثر على الأبناء، فينخفض مستوى تقديرهم لذواتهم.

وكون الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، ويقع على عاتقها بناء أفراد سليمين نفسياً، كما يقع على عاتق صناع القرار توفير حاضنات، وندوات، ودورات لبناء أطفال سليمين نفسياً بشكل عام، وذوي تقدير مرتفع بشكل خاص، ويكون ذلك من خلال عقد ورش عمل ترشد الأسر والآباء إلى طرق سليمة في التعامل مع أبنائهم، بل وتؤسس الآباء لممارسة أبوة وأمومة سليمتين. ولا شك أن للإعلام درواً مهماً في هذا الخصوص من خلال تسليط الضوء على أهمية تقدير الذات.