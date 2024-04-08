"الأغذية العالمي" يجدد تحذيره من خطر المجاعة في شمال غزة

وطن: جدد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تحذيره من خطر المجاعة شمالي قطاع غزة، في ظل دخول العدوان الإسرائيلي الوحشي شهره السابع.

وقال البرنامج الأممي في تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الأحد، إن "المجاعة تقترب أكثر من أي وقت مضى شمال قطاع غزة".

وأضاف أنه "بعد 6 أشهر على النزاع، الجميع بقطاع غزة يواجهون الجوع"، موضحة أن "الخيار واضح، إما زيادة دخول المساعدات أو المجاعة".

وشدد على ضرورة الوصول إلى وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل التغلب على المجاعة.

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا .

وتتصاعد حدة المجاعة في قطاع غزة بشكل متسارع، لا سيما في المناطق الشمالية، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ومسنون، جراء الجفاف ونقص حاد في التغذية.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرب تجويع وحشية على أهالي قطاع غزة، عبر عرقلة دخول المساعدات من خلال المعابر البرية ما أدى إلى اتساع رقعة المجاعة لا سيما في مناطق شمال قطاع غزة.