ثلاثة شهداء بقصف للاحتلال على "السطانية" جنوب لبنان.. بينهم قيادي في حزب الله

وطن: كشف مصدران أمنيان لرويترز في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلية نفذت غارة على قرية السلطانية بجنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة لبنانيين.

ولفت المصدران إلى أن بين الشهداء قيادي ميداني في قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة لحزب الله اللبناني.

ولم يصدر بيان عن حزب الله حول الحادثة، لكنه نعى في وقت سابق من نهار الأحد عنصرا من الجماعة، وقال؛ إنه قضى شهيدا في المعارك على الحدود الجنوبية، ليرتفع عدد شهدائه إلى 270 منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأفاد الحزب في بيان باستشهاد "عبد الأمير حسن حلاوي - علي الرضا، مواليد عام 1976 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، الذي ارتقى في أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

وتصاعدت حدة التوتر خلال الأيام الماضية بين جيش الاحتلال و"حزب الله"، مع استشهاد 3 مسعفين متطوعين من "الهيئة الصحية الإسلامية" اللبنانية، بقصف إسرائيلي على مركز إسعافي في بلدة العديسة جنوب لبنان، مساء الاثنين.