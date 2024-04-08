المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة للاحتلال شمال بحيرة طبريا

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الاثنين أنها استهدفت قاعدة "اليفالط " شمال بحيرة طبريا في فلسطين المحتلة ، بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة في بيان لها: إن العملية تأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

فيما اعلنت فجر الأحد، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها استهدفت - فجر الأحد- هدفًا حيويا للاحتلال الإسرائيلي في إيلات بالطيران المسيّر.