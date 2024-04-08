وسط اشتباكات عنيفة.. الاحتلال يدمر البنية التحتية خلال اقتحام طولكرم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، مدينة طولكرم وشرعت جرافاته العسكرية بتدمير البنية التحتية وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت مصادر محلية، ان عدد من آليات الاحتلال مدعومة بجرافتين اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وتقدمت باتجاه ميدان المحاكم (العليمي).

وأضافت أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف مقطع من الشارع الغربي في محيط مسجد المرابطين في المنطقة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض.

وتصدى المقاومون لاقتحام المدينة واندلعت اشتباكات عنيفة مع الاحتلال واستهدفوهم بوابل من الرصاص الحي والعبوات المتفجرة.

فيما دوت صافرات الانذار في مخيم طولكرم وقال شهود عيان ان عدد من اليات الاحتلال اقتحمت محيط المخيم .

يتبع....