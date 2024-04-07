المحامي أمجد الشلة: استشهاد الاسير القائد المفكر وليد دقة جريمة جديدة تُضاف إلى إسرائيل

وطن: قال المحامي أمجد الشلة مسؤول ملف الأسرى في نقابة المحامين، إن استشهاد الاسير المفكر وليد دقة و الذي أمضى قرابة تسعة و ثلاثون عاما في سجون الاحتلال ما هي الا جريمة جديدة تضاف الى هذا الاحتلال المجرم.

وتابع، "منذ اكثر من عام و نحن نتابع الوضع الصحي للاسبر دقة و كنا نعلم انه خطير جدا و تم التقدم مرارا لما يسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية في سبيل الافراج عنه الا ان كل الطلبات كانت تواجه بالرفض، و هذا اذا دل فإنما يدل على ان القضاء الاسرائيلي شريك بشكل مباشر في جريمة قتل و اعدام و اغتيال الاسير وليد دقة".

و أكد المحامي امجد الشلة ان الاسير دقة كان يعاني من الاهمال الطبي و كان محروما من الزيارات و كان مقطوع عن الاتصال و كل ذلك في مخالفات واضحة للقوانين الدولية و حقوق الانسان.

وأضاف، ان جريمة اغتيال الشهيد دقة ستدفع الشعب الفلسطيني لمزيد من الاصرار و التصميم على مواصلة النضال و الكفاح في سبيل نيل حريته و استقلاله و تقرير المصير.

وقال: سبذل كل الجهود الممكنة في نقابة المحامين لمحاكمة كل قادة و مجرمي الحرب الصهيونية و ان هذه الجريمة تضاف الى جرائم اسرائيل المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الحبيب".