"طوفان الأقصى" في اليوم الـ 185.. معركة الصمود: الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وتصميم المقاومة

وطن: تواصل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ 185 لـ "طوفان الاقصى". يأتي هذا في ظل انسحاب معظم قوات الاحتلال من منطقة خان يونس، مما يجعل القتال يتجه نحو مرحلة جديدة.

في خطوة مفاجئة، أعلنت "الفرقة 98" في جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابها من خان يونس، بعد شهور من التوغل في المنطقة. يأتي هذا الانسحاب في إطار عملية "إعادة تموضع للقوات"، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية. ومع ذلك، لا يزال هناك تواجد لواء "ناحال" و"الفرقة 162"، وهما المسؤولان عن تأمين ممر "نتساريم"، بهدف منع عودة سكان غزة إلى مناطق الشمال.

من جهتها، تواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية، مكبدة إياها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وأقر جيش الاحتلال بمقتل 4 جنود من لواء "الكوماندوس" ووحدة "إيغوز"، مما يرفع عدد قتلى الاحتلال إلى 604 منذ بداية "طوفان الأقصى" في أكتوبر الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 185: