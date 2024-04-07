مصرع مواطن بحادث دهس في مدينة رام الله

وطن: الشرطة: لقي مواطن (40 عاما)، مصرعه، مساء اليوم الأحد، نتيجة حادث دهس في مدينة رام الله.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مواطنا لقي مصرعه بحادث سير دهس في شارع القدس بمدينة رام الله، ولاذ السائق بالفرار من المكان وجاري المتابعة للقبض عليه وتم إبلاغ النيابة العامة، كما باشرت شرطة المرور إجراءات التحقيق في الحادث.

وناشد ارزيقات المواطنين بالمساعدة للتعرف على السائق وإبلاغ الشرطة بأي معلومة قد تساهم في ذلك عبر الرقم الشرطي المجاني 100.