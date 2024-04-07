الاعلام العبري: الاحتلال يجهز قواته لشن عملية في رفح خلال أسبوع

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجهز قواته ويسرع استعداداته من أجل دخول رفح خلال أسبوع.

وقالت القناة "13" العبرية: "يقوم الجيش الإسرائيلي بتسريع الاستعدادات للدخول البري إلى رفح والهدف هو بدء الإخلاء خلال أسبوع".

وكشف وزير الاحتلال يوآف غالانت عن الخطط الأولية لانسحاب القوات من خان يونس، موضحا أن "حماس توقفت عن العمل كمنظمة عسكرية في خان يونس، والقوات غادرت المنطقة تحضيرا لعملية في رفح".

وأعلن جيش الاحتلال انسحابا كاملا لقواته البرية من جنوب قطاع غزة يوم الأحد، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

واعلن جيش الاحتلال مقتل 4 جنود في صفوفه من بينهم قائد فصيل كوماندوز من وحدة "أغوز" في معارك بمدينة خان يونس، مشيرا إلى أنه قتل 12 ألفا ممن وصفهم بالمخربين، ودمر أكثر من 3600 هدف.

كما أكد رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، أن الحرب على قطاع غزة مستمرة وأنهم بعيدون عن وقفها.