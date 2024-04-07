غالانت : نستعد للمواجهة الكبرى مع ايران.. والجيش غادر غزة استعدادا لمزيد من العمليات في رفح

وطن: قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إن قوات الاحتلال الإسرائيلية التي انسحبت من قطاع غزة اليوم الأحد فعلت ذلك استعدادا لعمليات في المستقبل، منها في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وأضاف جالانت خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، نقلا عن بيان صادر عن مكتبه، “القوات تغادر وتستعد لمهامها المقبلة، وقد رأينا أمثلة على مثل هذه المهام في عملية (مستشفى) الشفاء، وكذلك مهمتها المقبلة في منطقة رفح”.

وقال إن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو قد يستجد من خلال مواجهة كبرى مع إيران بينما تواصل حالة التأهب لهجوم محتمل ردا على اغتيال قادة عسكريين إيرانيين في الأول من أبريل نيسان.

وأصدر مكتب جالانت البيان بعد أن أجرى “تقييما لموقف العمليات” مع كبار مسؤولي جيش الاحتلال.

وقال المكتب في البيان “إثر اكتمال التقييم، أكد وزير الاحتلال جالانت على أن جيش الاحتلال أكمل الاستعدادات للردود في حالة وقوع أي سيناريو قد يستجد في مواجهة إيران”.

وتوعدت إيران بالرد على غارة يشتبه في أن إسرائيلية شنتها على دمشق وأسفرت عن استشهاد سبعة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، من بينهم قائد كبير.

وقال يحيى رحيم صفوي، وهو مستشار للزعيم الإيراني الأعلى، اليوم الأحد إن جميع سفارات إسرائيل لم تعد آمنة، مضيفا أن طهران تعتبر المواجهة مع إسرائيل “حقاً مشروعا وقانونيا”.

ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) رسما توضيحيا اليوم الأحد قالت إنه يعرض تسعة أنواع مختلفة من الصواريخ الإيرانية القادرة على الوصول إلى إسرائيل.