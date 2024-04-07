الملتقى الوطني الديمقراطي ينعى الاسير وليد دقة

وطن: نعى د. ناصر القدوة، رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي الأسير المناضل والمفكر العروبي، وليد دقة، الذي استشهد اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القدوة، في تصريح صدر عنه: "أنعى الأسير المناضل والمفكر العروبي، وليد دقة، الذي استشهد تحت أسرى الاحتلال الإسرائيلي، ووصفه بأنه "شهيد فلسطين ومنارة على درب الحرية".

وأكد القدوة أن جرائم وتوحش الاحتلال الاستعماري لا تتوقف، ولكنها لا تفلح إلا في زيادة عزيمة الشعب الفلسطيني على نيل الحرية والاستقلال وتحقيق الوطني.

وختم تصريحه بالقول: "لك المجد والخلود يا وليد".