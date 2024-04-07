بعد غنائها "حرية، حرية".. ميلاد وليد دقة تودع والدها شهيدا

وطن: بصوتها الشجي وبين نغمات الحرية، غنت ميلاد وليد دقة لوالدها، "حرية، حرية"، ولكن الواقع القاسي حرمها من حلم أن يكون والدها بجانبها في هذا العيد. فالاحتلال الظالم أقفل أبواب الحرية أمامهما وأهمل مرضه، حتى ارتقى والدها شهيدًا، يخلّد اسمه في سجل الشهداء الفلسطينيين.

وليد دقة، الأسير المريض بالسرطان، ودرة المقاومة، وجد نفسه مقيدًا في سجون الاحتلال، حيث تعرّض للظلم والتعذيب، وكانت السنوات ليست مجرد فترة عقوبة، بل صراعًا مستمرًا مع المرض والألم والظلم على حد سواء.

في ظل هذه الظروف القاسية، تجسدت معاناة الأسرى المرضى داخل السجون، فالاحتلال استمر في سياسة الإهمال والتجاهل، مما أدى إلى تفاقم وضعهم الصحي، وتحويل حياتهم إلى جحيم مستمر.

رحيل وليد دقة لم يكن مجرد فقدان لأحد المقاومين، بل خسارة كبيرة للثقافة والفكر الفلسطيني، فقد كان له بصماته في الأدب والفكر، وعبر من كتاباته وأعماله عن وجع الشعب وصموده أمام الظلم.

في كلماته وأفعاله، يظل وليد دقة رمزًا للصمود والمقاومة، وبنته ميلاد -التي لم تره- تستمر في نشر رسالته، تحمل نغمات الحرية وتعلن استمرار الصراع، لتكمل مسيرة والدها في خدمة قضية فلسطين، وتواصل النضال من أجل الحرية والكرامة.

من هو الشهيد الأسير وليد دقة؟

- مواليد 18 يوليو/ تموز عام 1961.

- ينحدر من بلدة باقة الغربية قضاء حيفا.

- نشأ القائد وليد في أسرة فلسطينية تتكون من 6 أشقاء و3 شقيقات.

- تلقى الشهيد تعليمه الأساسي في مدارس باقة الغربية، وحصل على الثانوية العامة عام 1979 من مدرسة (يمة) الثانوية الزراعية، والتحق بالجامعة وواصله دراسته العلمية والأكاديمية. وخلال دراسته تًفتّحت مشاربه وإدراكه لقضايا شعبه، وانتماءه العميق لهويته الوطنية الفلسطينية.

- حصل عام 2010 على درجة البكالوريوس في دراسة الديمقراطية المتعددة التخصصات، وعام 2016 حصل على درجة الماجستير في الدراسات الإقليمية، " مسار الدراسات الإسرائيلية" من جامعة القدس، ولم يتمكن من إكمال تحضيره لدرجة الدكتوراة في الفلسفة.

- التحق في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1983، وانضم إلى خلية عسكرية تابعة للجبهة.

- تلقى في عام 1984 تدريبات عسكرية في قواعد عسكرية للجبهة في سوريا، ومن ثم ساهم في تشكيل جهاز عسكري سري للجبهة في الداخل المحتل، كان مهمته جمع المعلومات عن قادة ومسؤولين صهاينة شاركوا في ارتكاب مجازر في اجتياح لبنان.

- نفذ الشهيد وليد ورفاقه ضمن الخلية العسكرية سلسلة عمليات من بينها اختطاف وقتل الجندي الصهيوني " موشي تمام" ، وعلى اثرها تم اعتقاله ومجموعة من الرفاق وحكمً عليه بالسجن مدى الحياة.

- أنهى حكمه في مارس/ آذار 2023، إلا أنه تم إضافة عامين إضافيين على الحكم لاتهامه بتهريب هواتف محمولة داخل السجون.

- كان ضمن 23 أسيراً رفض الاحتلال الإفراج عنه في كافة صفقات التبادل، كما تراجع الاحتلال عن وضعه في قائمة المفرج عنهم من الأسرى القدامى عامي 2013-2014.

- يعد من أبرز الأسرى المنظرين والمفكرين داخل سجون الاحتلال، وله انتاجات فكرية وأدبية وصلت إلى العالمية، ومن أشهرها كتاب "صهر الوعي" و"الزمن الموازي"، ورواية "حكاية سر الزيت" التي نالت شهرة عالمية وجوائز عديدة، ويستكملها برواية " حكاية سر السيف" جزءاً ثانياً، وكان متوقع نشر الجزء الثالث " حكاية سر الطيف".

- يعد كتابه صهر الوعي أو "إعادة تعريف التعذيب" من أبرز انتاجات الحركة الأسيرة، ويعد مرجعاً هاماً، وضع خلال هذه الدراسة أبجديات الصمود والانضباط وتجذير العمل التنظيمي وفولذة الإرادة داخل السجون، كما يرجع له الفضل ببلورة مفاهيم تصف الواقع داخل السجون، مثل مفهوم "الزمن الموازي" ( أي زمن الأسرى مقابل زمن من هم خارج السجون"، وكتب عدداً كبيراً من المقالات والدراسات السياسية والفكرية والأدبية، ويُعتبر مفكراً سياسياً من الطراز الأول. وأنتج داخل سجون الاحتلال مشروعاً فكرياً ضخماً أجاب خلالها عن كافة القضايا والاستفسارات والأسئلة الوجودية، وعن قضايا التحرر، معززاً حالة النقد داخلها، في طريق وصوله للحقيقة، ولأزمة المشروع الوطني، وقد كان رساماً رفد السجن بالعديد من اللوحات الوطنية المهمة، متحدثاً باللغة العبرية بطلاقة.

- تعرض للتعذيب والعزل الانفرادي والمنع من الزيارة فترة اعتقاله الطويلة، وتمت ملاحقة كتاباته وإصداراته من قبل مصلحة السجون.

- قام بتهريب نطفة إلى خارج السجن، وأصبح أباً في سن 57 عاماً، وانجب بنتاً أسماها " ميلاد".

- في 18 ديسمبر 2022 تم الإعلان عن إصابته بمرض نادر من سرطان نخاع العظم، على اثرها تدهور وضعه الصحي تم نقله إلى المستشفى، وفي يونيو 2023 رُفض طلب الافراج عنه،كما رفضت المحكمة المركزية الالتماس الذي قدمه ضد قرار اللجنة.

- توفي مساء اليوم نتيجة سياسة الإهمال الطبي، بعد تدهور خطير في وضعه الصحي.