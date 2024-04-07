جامعة بيرزيت الأولى بين جامعات الوطن والثانية عربياً وفقاً لتصنيف "UniRank"

وطن: تصدرت جامعة بيرزيت قائمة جامعات الوطن حسب آخر نسخة من تصنيف "UniRank" للجامعات للعام 2024، وصنفت الجامعة في المرتبة الثانية في اللائحة الخاصة بالجامعات العربية، وفي المرتبة 79 في اللائحة الخاصة بقارة أسيا، وفي المرتبة 913 في اللائحة العالمية.

في نسخة التصنيف الحالية تم تصنيف ما يزيد عن 13,900 ألف مؤسسة تعليمية من 200 دولة وذلك بناء على عدة معايير ومن مصادر مختلفة لقياس مدى حضور لشهرة ((presence and popularity المواقع الإلكترونية ضمن نطاق الجامعات (domain)، ويعتبر هذا التصنيف أحد المؤشرات لمدى الحضور والتأثير الذي تحققه الجامعات عبر مواقعها الإلكترونية ومحتواها. هذا وتقوم الجهة القائمة على التصنيف بإصدار عدة قوائم تصنيفية لأول 200 جامعة في كل قائمة، منها القائمة العاليمة وقوائم مناطقية أخرى وحسب القارات، بالإضافة إلى ترتيب الجامعات حسب كل دولة. هذا وتصدر الجهة القائمة على التصنيف قوائم تصنيفية لمواقع التواصل الإجتماعي الخاصىة بالجامعات.

ويعد تصنيف "UniRank” تصنيف لقياس مدى حضور وشهرة الجامعات من خلال مقاييس للإنترنت غير متحيزة، ويختلف هذا التصنيف في الاهتمام بقياس مدى شهرة المواقع الإلكترونية للجامعات التي نالت الاعتراف أو الاعتماد الأكاديمي من منظمات أو هيئات دولية، حيث يتم عرضه كل ستة أشهر.

يذكر أن الجامعة كانت قد حازت مؤخراً على المرتبة الأولى محلياً وفقاً لتصنيف SCImago للجامعات.

للاطلاع على ترتيب الجامعات الفلسطينية حسب تصنيف UniRank:

https://www.4icu.org/ps/

للاطلاع على ترتيب الجامعات العربية:

https://www.4icu.org/top-arabic-speaking-universities/