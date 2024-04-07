استشهاد الأسير وليد دقة في سجون الاحتلال

وطن: استشهد الأسير وليد دقة، اليوم الاحد، داخل مستشفى "آساف هروفيه".

يذكر أن الأسير وليد دقة أحد الأسرى القدامى المعتقلين لدى قوات الاحتلال، وهو من مدينة باقة الغربية في الداخل الفلسطيني المحتل، وهو مصاب بسرطان النخاع الشوكي ومعتقل منذ أكثر من 37 عاما.

الاسير وليد دقة معتقل في سجون الاحتلال منذ العام 1986، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد ولاحقًا خفف الحكم بالسجن 37 عامًا بالإضافة لسنتين إضافيتين بقضية ضلوع الأسير دقة في قضية إدخال هواتف نقالة للأسرى.

يتبع..