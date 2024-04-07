مسؤول إسرائيلي: هناك محادثات للتوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار مع بداية عيد الفطر

وطن: كشف مسؤول إسرائيلي، في تصريحات نقلتها هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11"): "نحن في أيام حرجة في ما يتعلق باحتمالات التوصل إلى اتفاق. وهناك بالفعل محادثات للتوصل إلى اتفاق مع بداية عيد الفطر، والليلة سنعرف ما إذا كانت حماس معنية حقا بالتوصل إلى اتفاق"،

وأوضحت التقارير أن الوفد الإسرائيلي سيتجه مساء اليوم إلى القاهرة.

كما رجّحت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن تنجح الجولة الراهنة للمحادثات التي يقودها الوسطاء في القاهرة، أن يتم التوصل لاتفاق "هدنة إنسانية" ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة خلال أيام عيد الفطر؛ معتبرة أنه "أصبح الاتفاق يقترب بقوة، ومن الممكن أن يجري الإعلان من القاهرة".

ونقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن "توجيهات الكابينيت للوفد المفاوض هي توضيح اقتراح الوسطاء بالتفصيل ومحاولة العودة إلى "تل أبيب" بصيغة من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق".

وقال المسؤول الإسرائيلي: "إنهم مفوضون بالعودة لكي يحددوا ما الذي يمكن أن يمر"، في إشارة إلى صيغة الاتفاق المتاحة.

وكان كابينيت الحرب الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرر إرسال رئيس الموساد، دافيد برنياع، على رأس وفد رفيع، للمشاركة في محادثات القاهرة الرامية لإبرام اتفاق حول وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما تسعى الأطراف إلى التوصل لاتفاق "هدنة إنسانية" خلال عيد الفطر.