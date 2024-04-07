نتنياهو: الضغط الدولي لن يدفعنا للاستجابة لمطالب حماس

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو -اليوم الأحد- إنه أوضح للمجتمع الدولي أنه لن يكون هناك وقف إطلاق للنار في قطاع غزة، دون عودة المحتجزين، مضيفا أنه لن يرضخ لمطالب حركة (حماس)، وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو - في خطاب للحكومة بمناسبة مرور 6 أشهر على الحرب - أن حركة حماس تأمل في أن يدفع الضغط الدولي إسرائيل إلى الاستجابة لمطالبها، معتبرا أن "ذلك لن يحدث".

وأردف نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لصفقة، مدعيا أن حركة حماس تحول دون التوصل لذلك لإصرارها على مطالبها التي وصفها بـ"المتشددة" بوقف الحرب.

وزعم رئيس حكومة الاحتلال أنهم"على بعد خطوة من تحقيق النصر"، مشيرا إلى أنه مع ذلك يدفعون ثمنا مؤلما للغاية.

وزعم نتنياهو أن إسرائيل قضت على 19 كتيبة من أصل 24 كتيبة تابعة لحركة حماس وفيهم قادة كبار، زاعما أنهم دمروا مقار للحركة ومنها مستشفى الشفاء في مدينة غزة.