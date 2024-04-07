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القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفنا إسرائيلية وبريطانية وأمريكية بالصواريخ والمسيّرات

07.04.2024 04:09 PM
القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفنا إسرائيلية وبريطانية وأمريكية بالصواريخ والمسيّرات

وطن: أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله  العميد يحيى سريع، استهداف سفن بريطانية وإسرائيلية خلال الساعات الماضية.

وقال سريع في بيان: "القوات اليمنية نفذت 5 عمليات في الساعات الماضية".

وتابع سريع: "نفذنا عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ (HOPE ISLAND) البريطانيةِ في البحرِ الأحمرِ، وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".

وأضاف: "استهدفنا سفينتينِ إسرائيليتينِ كانتا متجهتينِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، الأولى (MSC GRACE F) في المحيط الهندي، والأخرى (MSC GINA) في البحرِ العربيِّ _بحرب العرب)، تمتْ عمليةُ الاستهدافِ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحة، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحِ بفضلِ الله".

وتابع: "نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليتينِ عسكريتينِ، استهدفتا عدداً منَ الفرقاطاتِ الحربيةِ الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ، وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ، وقدْ حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاح".

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