القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفنا إسرائيلية وبريطانية وأمريكية بالصواريخ والمسيّرات

وطن: أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، استهداف سفن بريطانية وإسرائيلية خلال الساعات الماضية.

وقال سريع في بيان: "القوات اليمنية نفذت 5 عمليات في الساعات الماضية".

وتابع سريع: "نفذنا عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ (HOPE ISLAND) البريطانيةِ في البحرِ الأحمرِ، وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".

وأضاف: "استهدفنا سفينتينِ إسرائيليتينِ كانتا متجهتينِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، الأولى (MSC GRACE F) في المحيط الهندي، والأخرى (MSC GINA) في البحرِ العربيِّ _بحرب العرب)، تمتْ عمليةُ الاستهدافِ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحة، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحِ بفضلِ الله".

وتابع: "نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليتينِ عسكريتينِ، استهدفتا عدداً منَ الفرقاطاتِ الحربيةِ الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ، وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ، وقدْ حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاح".