“القسام” تتوعد جيش الاحتلال: كلما دخلتم غزة ستحترقون في أزقتها

وطن: توعدت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، جيشَ الاحتلال باستهدافه مجددا في حال معاودته الدخول إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة مصورة مقتضبة نشرتها الكتائب باللغتين العربية والعبرية، تزامنا مع مزاعم انسحاب قوات الاحتلال من خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت القسام: “قد تكونون قادرين على دخول شوارع غزة، لكنكم ستحترقون في أزقتها كل مرة بعزم مقاتلينا الأشداء”.

ونشرت الكتائب مع نص الرسالة مشاهد سابقة لالتحام عناصرها مع قوات إسرائيلية متوغلة داخل القطاع، واستهدافهم آليات الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الأحد، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن “الفرقة 98 بألويتها الثلاثة، انسحبت من خان يونس الليلة الماضية بعد انتهاء العملية هناك، بعد قتال دام أربعة أشهر”.