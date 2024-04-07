وزيرة المرأة: الاحتلال يتعمد استهداف النساء والأطفال في غزة والضفة

وطن: قالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، إن قوات الاحتلال تتعمد استهداف النساء والأطفال في غزة والضفة.

وأضافت الخليلي في بيان صحفي وصل لوطن نسخة عنه، أن المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تعاني ظروفا هي الأخطر والأشد قسوة منذ عقود، جراء تردي الأوضاع الصحية والمعيشية، والنزوح، وانعدام المأوى، إضافة إلى عدم توافر الغذاء والماء.

وأشارت إلى أن 9560 مواطنة استشهدت منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من إجمالي عدد الشهداء البالغ 33175، حسب الإحصاءات الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

وبينت أن ما يقارب بنحو 15000 امرأة حامل حالياً في قطاع غزة، 95% منهن لا يتناولن كميات كافية من الغذاء ما يزيد من المخاطر.

وأضافت أن هناك نحو مليون امرأة نازحة قسراً تواجه مخاطر حماية متفاقمة في مراكز الايواء التي تفتقر إلى الضروريات الأساسية والخصوصية، وسط الانفصال عن شبكات دعم الأسرة، و⁠هناك ما يقارب 37 أم تقتل يومياً تاركةً خلفها عائلات مدمرة وأطفال مشردين.

ولفتت إلى أن 8100 امرأة سيلدن الشهر المقبل في قطاع غزة، وما زالت القيود على الحركة قائمة وتقطيع أواصل المدن مستمر مما يعيق الوصل إلى الخدمات الصحية والاجتماعية الحيوية وحركة الإسعاف وتقديم الخدمات الإنسانية.

وفي الضفة، قالت الخليلي أن قوات الاحتلال شردت 1620 أسرة فلسطينية تضم 710 أطفال في الضفة بما فيها القدس الشرقية، بسبب سياسة هدم المنازل.