جيش الاحتلال يسحب معظم قواته من جنوبي قطاع غزة

وطن: أفادت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الأحد بأن كامل الفرقة 98 غادرت خان يونس الليلة الماضية بعد انتهاء عملياتها هناك، عقب 4 أشهر من القتال.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنه "لأول مرة منذ بداية المناورة البرية في غزة، غادرت كافة القوات التابعة لجيش الاحتلال قطاع غزة الليلة، حيث خرجت الفرقة 98 بألويتها الثلاثة من خان يونس بعد انتهاء العملية هناك بعد قتال دام أربعة أشهر".

وبذلك لم يتبق سوى "لواء ناحال" الذي يعمل لعلى فصل جنوب غزة عن شماله.

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن جيش الاحتلال تأكيده أن يستعد لمواصلة العمليات ضد كتائب "حماس" التي لم يتعامل معها في دير البلح ورفح.

وأكد جيش الاحتلال وفق الصحيفة، أنه لا صلة بين الضغوط الأمريكية التي تمارس على "إسرائيل" والانسحاب من خان يونس.

ويصادف اليوم مرور نصف عام على اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال في تحديث لبياناته، بمقتل 604 جنود في صفوفه، بين ضباط وعناصر، منذ السابع من أكتوبر.