"صحة غزة": ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33 ألفا.. وعشرات آلاف المصابين

وطن: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الاحتلال على القطاع المتواصلة منذ السابع تشرين الأول / أكتوبر إلى "33 ألفا و175 شهيدا و75 ألفا و886 مصابا".

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان إلى 33 ألفا و175 شهيدا و75 ألفا و886 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت أن جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و71 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأوضحت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ويشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، راح ضحيتها أكثر من 33 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، وفق تقارير رسمية فلسطينية، فيما دمرت البنية التحية في القطاع.