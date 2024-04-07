إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار قرب قلقيلية

رام الله - وطن: أصيب مستوطنان على الأقل صباح اليوم الأحد، بجروح متفاوتة، وذلك جراء عملية إطلاق نار نفذت بالقرب من بلدة عزون قضاء قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن عملية إطلاق نار نفذت قرب بلدة عزون على الشارع الاستبطاني 55، بمساره عند منطقة النبي إلياس قرب قلقيلية، حيث انسحب المنفذ.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن قوات راجلة وطائرات بدون طيار تبحث عن منفذ العملية الذي انسحب من المكان سيرا على الأقدام.

وخلال مطاردة قوات الاحتلال المنفذ، تجدد إطلاق النار في موقع العملية قرب النبي إلياس، بحسب مصادر فلسطينية.

ووصفت إصابة أحد المستوطنين في عملية إطلاق النار قرب قلقيلية بالخطيرة، حيث وصل أحد المصابين إلى معبر "إلياهو" وإصابة أخرى كانت في حافلة للمستوطنين، على ما أفاد الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المصاب بحالة خطيرة هي مستوطنة تبلغ من العمر 19 عاما، حيث تجري محاولات لإنقاذ حياتها.