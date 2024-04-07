وزيرة "إسرائيلية" تحرض ضد المتظاهرين .. "يريدون اغتيال نتنياهو"

وطن: زعمت وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال، ميري ريجيف، السبت، أن هناك متظاهرين يريدون اغتيال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك مع تصاعد المظاهرات المطالبة بتنحيه وإجراء انتخابات مبكرة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن الوزيرة، التي تنتمي لحزب الليكود اليميني، قولها "إن المظاهرات العنيفة لا يمكن أن تستمر".

ودعت ريجيف "وكالات إنفاذ القانون والمحاكم وجهاز الشاباك" إلى استمرار اعتقال المتظاهرين، وعدم الإفراج عنهم، والتحقيق معهم؛ لمنع اغتيال رئيس الوزراء، وفق زعمها.

من جهة أخرى، قالت مواقع عبرية، إن ممثلي الحراك المعارض لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبون رئيس اتحاد نقابة العمال بإعلان الإضراب العام، وذلك بهدف الضغط على نتنياهو، فيما دعوا عضو مجلس الحرب، بيني غانتس، إلى الانسحاب من حكومة الطوارئ.

وتكررت مزاعم من قبل معسكر اليمين الإسرائيلي المتطرف، حول التخطيط لاغتيال نتنياهو من قبل المتظاهرين ضده، لكن شرطة الاحتلال قالت الأسبوع الماضي، إنها لم تسجل أي خطر على نتنياهو وعائلته من قبل المتظاهرين، ولم يدخل أحد فعليا إلى المبنى السكني لنتنياهو أو يصل إلى بابه، في قيسارية بحيفا، حيث يتجمع المتظاهرون ضده.

وليل السبت/ الأحد، أصيب خمسة مستوطنين بجراح مختلفة، عقب دهس مستوطن حشدا من المتظاهرين الذين يطالبون بالإفراج عن الأسرى في غزة، وتنحي رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وتظاهر عشرات الآلاف، السبت، في تل أبيب وأكثر من 50 موقعا أخرى ضد حكومة الاحتلال، وللمطالبة بإجراء انتخابات بشكل فوري.

وفي تل أبيب، قدرت المشاركة بأكثر من 100 ألف متظاهر، ونظمت المظاهرة المركزية للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في مفرق "عزرائيلي" وليس في شارع "كابلان" كما كان في احتجاجات سابقة.