قوات الاحتلال تقتحم مناطق متفرقة . اصابة شاب بالرأس واعتقال أسيرة محررة في رام الله

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في الضفة الغربية وأصابت شخصين في رام الله وجنين، كما اعتقلت الأسيرة المحررة ليان كايد.

وأصيب شاب بجروح خطيرة برصاصة في الرأس أطلقتها قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة رام الله ومحاصرتها منزلا في منطقة رام الله التحتا.

وقد اندلعت مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب الشبان مما أسفرت عن إصابة أحد المواطنين برصاصة في الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة بيرزيت ليان كايد عقب اقتحام منزلها في مدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات العسكرية المدينة من عدة محاور وسيّرت دورياتها في شوارع عدة وحاصرت منطقة رام الله التحتا قبل أن تداهم منزل الفتاة ليان وتعتقلها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى عدة غربي مدينة رام الله من بينها قرية دير إبزيع وعين عريك وكفر نعمة ودهمت خلالها منازل عدة بحثا عمن تصفهم بالمطلوبين.

وفي الخليل اطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه مركبة بالقرب من مدخل بيت عينون شمال الخليل، بينما في جنين أصيب شاب بنيران قوات الاحتلال خلال مواجهات وقعت في بلدة يعبد .

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس من محور حاجز صرة العسكري.