الاحتلال يعترف بمقتل 4 من قوات الكوماندوز في معارك قطاع غزة بينهم ضابط

وطن: اعترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أربعة من قوات الكوماندوز في المعارك الضارية في قطاع غزة، بينهم ضابط.

وقالت مواقع عبرية، إن القتلى سقطوا في مواجهة مع مقاتلي القسام شمال غرب خانيونس، وهم: النقيب إيدو باروخ ، 21 عاماً من تلموند، قائد فريق في وحدة أغوز؛ الرقيب عميتاي بن شوشان ، 20 سنة من عزرئيل، مقاتل في التدريب في تشكيل الكوماندوز؛ الرقيب ريف هاروش ، 20 عاما، من كيبوتس رمات دافيد، وعنصر آخر يتدرب في تشكيل الكوماندوز؛ برتبة رقيب أول، ولم يتم ذكر اسمه.

وأعلنت القسام أنها قتلت 14 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات نوعية نفذتها السبت في محور خانيونس، تسعة منهم قتلوا في منطقة الزنة شرقي المدينة.

وتعد الكمائن التي أعلنت عنها القسام هي الأولى منذ أربعة أشهر، حيث لم يسقط هذا العدد من جنود الاحتلال قتلى في يوم واحد، منذ 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، عندما قتلت 21 جنديا خلال كمين محكم شرقي مخيم المغازي.

وسبق أن أقر جيش الاحتلال بإصابة 4 جنود باشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة، كما أكد إصابة جنديين من اللواء 401 بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة صباح السبت.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنود لواء "غفعاتي" يخوضون قتالا وجها لوجه مع المقاومة في غزة.