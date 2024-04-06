"طوفان الأقصى" في اليوم الـ 184.. الاحتلال يقصف بعنف مناطق متفرقة في القطاع

وطن: دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يومها الـ 184 تواليًا، تزامنا مع استمرار ارتكاب المجازر ضد المدنيين.

ونفذت طائرات الاحتلال الحربية غارات عديدة على مناطق متفرقة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستهدفت مجموعة من الأهالي قرب المسلخ التركي غربا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بالتزامن مع قصف نفذته مدفعية الاحتلال على مناطق واسعة جنوب وغرب المدينة، فيما قصفت مناطق واسعة في بيت حانون ومنطقة قليبو شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي على حي الزيتون شرق مدينة غزة، والأحياء الجنوبية.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة 6 آخرين بينهم 2 وصفت جراحهم بالخطيرة، خلال معارك مع المقاومة وسط وجنوب القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، ما أدى لاستشهاد اكثر من 33137 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75815 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 184: