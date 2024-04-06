الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 6 اخرين خلال المعارك البرية في غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل جندي وإصابة 6 آخرين بينهم 2 وصفت جراحهم بالخطيرة، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية وسط وجنوب قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال مقتل الرقيب "عيلي تسعير" (20 عاما)، وهو من لواء الكوماندوز، مشيرًا إىل أنه قتل خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن الجندي القتيل هو رقم 601 منذ السابع من أكتوبر.

وقال جيش الاحتلال إن مقاتلان من الكتيبة 46 في اللواء 401 أصيبا بجروح خطيرة صباح اليوم خلال معارك وسط قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 جنود باشتعال قذيفة داخل دبابتهم جنوب مدينة غزة صباح اليوم.