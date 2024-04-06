القسام تستهدف 3 دبابات إسرائيلية وتوقع 6 جنود قتلى بخان يونس

وطن: قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها قتلوا 6 جنود إسرائيليين، وأصابوا آخرين، في منطقة الزنة شرقي خان يونس.

وأوضحت الكتائب، في بيان، أنها استهدفت 3 دبابات ميركافا بقذائف "الياسين 105″، مؤكدة أنه فور تقدم قوات الإنقاذ إلى المكان ووصولها إلى وسط حقل ألغام أُعد مسبقا، استُهدفت بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد.

وأوضح بيان القسام أن المواجهات لا تزال مستمرة في منطقة الزنة، شرقي خان يونس.

من جهتها، أفادت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بتفجير دبابة من نوع "ميركافا 4" بعبوة برميلية من طراز "ثاقب" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس قالت إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات الاحتلال في محاور التقدم وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما قالت إن مقاتليها أسندوا مجموعة مقاتلة من كتائب القسام خلال اشتباكات ضارية مع قوة لجيش الاحتلال، وأوقعوا في القوة إصابات محققة، قبل انسحابهم جميعا بسلام.

وبثت سرايا القدس مشاهد لمقاتليها من داخل العُقد القتالية شمالي القطاع في يوم القدس العالمي.

وفي تطور آخر، أعلنت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" أنها استهدفت قوات إسرائيلية متوغلة في منطقة المطاحن، شرقي مدينة خان يونس، بقذائف الهاون، وقالت إن ذلك يأتي ردا على جرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

كما قالت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" إنها استهدفت مستوطنة كيسوفيم برشقة صاروخية.