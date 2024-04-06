وطن تنشر 1500 قصة إنسانية توثق جرائم الاحتلال في قطاع غزة خلال 6 شهور من الحرب

"أصوات من غزة" تناولت قصص عدم توفر العلاج والصرخات التي تلخص مأساة الجوع والعطش والفقدان للأهل والأحبة

"أصوات من غزة" تناولت الدمار وفقدان "شقا العمر" ومعاناة النزوح والخيام تحت المطر

"أصوات من غزة" ركزت على آلام وهموم ومناشدات المواطنين في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة

"أصوات من غزة" سلطت الضوء على إبداعات وطموحات وأحلام الشباب التي داست جنازير الدبابات

وطن: بالرغم من الصعوبات واستهداف الطواقم الصحفية والظروف السائدة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 6 شهور، تمكنت شبكة وطن الإعلامية من إنتاج وبث أكثر من 1500 قصة إنسانية ضمن برامجها في غزة " أصوات من غزة".

وتضم منصة "أصوات من غزة" مجموعة من القصص والأصوات والصرخات الإنسانية التي تركز على معاناة وآلام الأهالي في قطاع غزة خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع، لنؤكد من خلال هذه القصص أن هناك شعباً كاملاً يتعرض لأبشع الجرائم وأن هؤلاء الضحايا ليسوا مجرد أرقاماً، بل هم أناس لهم قصص وحكايات وأحلام داستها جنازير الدبابات، وحوّلتها الطائرات إلى ركام.

وقد سلطنا الضوء في "أصوات من غزة" على عدم توفر العلاج وغياب الدواء للأطفال ومرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة، وعلى الصرخات التي تلخص مأساة الجوع والعطش، والفقدان للأهل والأحبة تحت الركام وفي المقابر الجماعية.

وتناولت "أصوات من غزة" الدمار الذي حل بالقطاع، وفقدان "شقا العمر" في بناء منزل الأحلام الذي تحول إلى ركام وآلام. كذلك تناولنا قصص النزوح والخيام تحت المطر والمعاناة المستمرة للأطفال والمسنين والمصابين والحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما ركزنا في منصة "أصوات من غزة" على إبداعات وطموحات وأحلام الشباب التي داستها جنازير دبابات الاحتلال.

واستمرت طواقم شبكة وطن الاعلامية في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة بالعمل على إيصال هذه الأصوات للعالم بالرغم من الصعوبات كثيرة وأهمها سلامتهم الشخصية، وانقطاع الاتصالات والإنترنت والكهرباء.

ومن منطلق الاهداف الرئيسية لشبكة وطن الاعلامية كونها صوتاً مستقلاً مهماً للمواطنين الفلسطينيين والمجتمع والفئات المهمشة والنساء والشباب، فإن شبكة وطن مستمرة في العمل والتغطية الإعلامية بالرغم من الصعوبات على انتاج ونشر القصص الانسانية للأصوات المهمشة في قطاع غزة لإيصال هذه الأصوات غير المسموعة للعالم.

ونؤكد أن شبكة وطن الإعلامية ملتزمة بمهمتها ومهنيتها في تقديم تغطية إخبارية دقيقة وبدون تحيَز، حتى في وجه هذه التحديات الصعبة وتجدد الدعوة لجميع المنظمات الدولية والإنسانية إلى حماية الصحفيين لأداء واجباتهم وفقًا للاتفاقيات الدولية التي تضمن سلامتهم حيث بلغ عدد الصحفيين الذين بذلوا حياتهم في هذه الحرب في قطاع غزة اكثر من 140 صحفي.

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