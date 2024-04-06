مستوطنون يرعون الأغنام بين مساكن المواطنين في منطقة رأس عين العوجا

وطن: رعى مستوطنون، اليوم السبت ، أغنامهم بين مساكن البدو في منطقة رأس عين العوجا شمال مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي ، بأن مستوطنين مسلحون من بؤر الاستيطانية القريبة من رأس العوجا،اطلقوا أغنامهم بين بيوت السكان في منطقة رأس العوجا شمال اريحا.

وأشار إلى أن هؤلاء المستوطنين يوظفون الثروة الحيوانية في التوسّع على الأرض والسعي للاستيلاء عليها، ومنع السكان الأصلانين من الاستفادة من أراضيهم.