قدمها معرضة للبتر.. الجريحة أمل شعبان تناشد عبر وطن بالسفر للعلاج

وطن - مادلين شقلية: لا تستطيع الجريحة أمل شعبان، من التنقل أو خدمة أطفالها، بعدما أصيب بجروح بليغة في رجلها، أدت لبتر اصبيعن من قدمها اليمنى، إضافة إلى تهتك "صابونة" مفصل الركبة وانفصال العظم عن بعضه.

وتروي الجريحة أمل لوطن، تعرضها للإصابة، قائلة: إن أحد المنازل في شارع السوق في مشروع بيت لاهيا تعرض للقصف بصاروخين، أدى لتطايرها من المكان وسقوطها في مكان بعيد، وعندما فاقت للحظات من غيبوبة الإصابة وجدت رأس طفل في حضنها، فظنت أنه لطفلها محمد، وأغمي عليها من جديد.

وأضافت أن طفلها ظن أنها استشهدت تحت الركام، فبدأ بالبحث عنها حتى وجدها على سرير الشفاء.

وأوضحت أنها أصيب بثلاثة كسور في رجلها اليمنى وبتر لإصبعين من رجلها اليمنى.

وقالت إنه في المستشفى أخبرها الأطباء أنه لا يوجد زراعة "صابونة" لمفصل الركبة، ويجب أن تسافر للخارج لزراعتها وإلا ستتعرض للبتر.

وأضافت أن الإصابة منعتها من القيام بمسؤوليتها تجاه أطفالها السبعة، حيث أصبحت طفلتها ابنة الـ14 عاما هي ربة الأسرة وتقوم بالمهام، إضافة إلى طفلها الذي يساعدها في قضاء حاجتها.

وتتابع: انتظر اليوم الذي يأتي لأعود للمشي على رجلي بشكل طبيعي وأعيل أطفالي.