الكشف عن ملابسات جريمة السطو على معمل ذهب في رام الله

وطن: تمكنت الشرطة والمخابرات العامة بمساعدة الأجهزة الأمنية الكشف عن ملابسات جريمة السطو المسلح على معمل ذهب في رام الله التي وقعت قبل عدة أيام.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة لؤي ارزيقات، أن فرع المباحث العامة في الشرطة بدأ منذ اللحظة الأولى للبلاغ عن وقوع جريمة سطو، بإجراءات البحث والتحري ورفع الأدلة الجنائية، وحصر الاشتباه بشخصين.

وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهما وبسماع أقوالهما أفادا بقيامهما بجريمة السطو بعد تخطيط محكم مع أشخاص آخرين، وتم استخدام ثلاث مركبات غير قانونية للقيام بذلك.

وأكد ارزيقات بأنه تم التحفظ على المشتبه فيهما وتحويلهما للنيابة العامة من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وجاري إحضار الأشخاص الآخرين المشتركين بعملية السطو.







