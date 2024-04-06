الاحتلال يعتقل طفلا على حاجز عسكري ويقتحم قريتي جلبون وفقوعة

صورة أرشيفية لاعتقال طفل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، طفلا من مخيم فحمة جنوب جنين، على حاجز عسكري، واقتحمت قريتي جلبون وفقوعة شمالا.

وذكرت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل حمودي عمران بطران (16 عاما)، من سكان مخيم فحمة، أثناء مروره على حاجز عناب العسكري.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي جلبون وفقوعة ومنطقة الحفيرة قرب بلدة عرابة، ونصبت حاجزا عسكريا على دوار عرابة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جنوب جنين على شارع نابلس.