جيش الاحتلال يعلن العثور على جثة أسير في خان يونس

وطن: أعلن جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك"، اليوم السبت، تحرير جثة الأسير الإسرائيلي إيلاد كاتسير، بعملية في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال والشاباك في بيان إنه "تم خلال الليل تحرير جثة الأسير إيلاد كاتسير، الذي قتل بحسب معلومات استخباراتية أثناء وجوده في الأسر على يد منظمة الجهاد الإسلامي، من خان يونس وإعادتها إلى الأراضي الإسرائيلية".

ولفت البيان إلى أنه "تم تحديد موقع جثة كاتسير بناء على معلومات استخباراتية دقيقة صادرة عن جيش الاحتلال والشاباك، وتحديد الهوية من موظفي معهد الطب الشرعي، وقد أبلغ ممثلو جيش الاحتلال والشاباك عائلة إيلاد كاتسير أنه تم إنقاذ جثته".

ولفت البيان إلى أن إيلاد كان "اختطف في 7 أكتوبر على يد عناصر من الجهاد الإسلامي، من كيبوتس نيرعوز مع والدته، التي أطلق سراحها لاحقا في صفقة تبادل الأسرى، فيما قتل والده أفراهام في الكيبوتس".

وشدد جيش الاحتلال في البيان، على أن "مهمته هي تحديد مكان المختطفين وإعادتهم إلى ديارهم"، مؤكدا أنه "يعمل مع الشاباك بالتنسيق الكامل مع الهيئات الوطنية والأمنية حتى استكمال المهمة".