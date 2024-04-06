الأردن يدين محاولات الاحتلال إخلاء حديقة البقر في القدس المحتلة

وطن: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، محاولات شرطة الاحتلال إخلاء حديقة البقر التي تعد جزءا من أملاك الكنيسة الأرمنية في البلدة القديمة من القدس المحتلة، باعتبارها إجراءات باطلة ومرفوضة وفق القانون الدولي، وتشكل خرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن الإجراءات الاستفزازية بحق مسيحيي القدس المحتلة، والاعتداءات على رجال الدين المسيحيين، خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة القيام بمسؤولياته تجاه المقدسات، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي.

وأكد أن الحي الأرمني جزء أصيل من البلدة القديمة للقدس وأسوارها، وهو موقع مسجل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 1981 بطلب من الأردن، وتم إدراجه عام 1982 على لائحة التراث المهدد بالخطر بفعل انتهاكات وإجراءات "إسرائيل" غير القانونية في البلدة القديمة للقدس.

وشدد القضاة على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، ومخالفة صريحة للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.



المصدر: وفا.