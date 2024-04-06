الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الكنائس وممتلكاتها ورجالاتها

وطن: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين محاولات سلطات الاحتلال اخلاء حديقة البقر التابعة لأملاك الكنيسة الأرمنية في القدس المحتلة، واعتبرتها امتدادا لإجراءاتها الاستفزازية واعتداءاتها المتواصلة على الكنائس، ورجالاتها، وممتلكاتها، لاستكمال تهويد القدس، وتكريس ضمها، وتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ومنظمة "اليونسكو".

وحذرت الوزارة، في بيان صحفي، صدر اليوم السبت، من مخاطر امعان الاحتلال في استهداف القدس، ومقدساتها، وهويتها، مؤكدا أن جميع اجراءاته أحادية الجانب مرفوضة وباطلة.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الاجراءات فورا، باعتبارها تهديد مباشر لساحة الصراع، والمنطقة