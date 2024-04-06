الاحتلال يعتدي على المصلين في الأقصى.. مسيرة أطلقت قنابل غاز

وطن: اعتدت قوات الاحتلال على آلاف المصلين، في المسجد الأقصى، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم، والضرب المبرح، بعد صلاة الفجر.

وأظهرت لقطات، قيام طائرة مسيرة للاحتلال، بإطلاق دفعة من قنابل الغاز المسيل للدموع، على آلاف المصلين في مكان مكتظ، ما أدى إلى تدافع كبير، وحدوث إصابات جراء الاختناق بالغاز.

وكان المعتكفون الذين أحيوا ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان في الأقصى، قاموا بمسيرة بين قبة الصخرة والجامع القبلي، ورددوا هتافات للأقصى وغزة والمقاومة.

وهذا الاعتداء هو الثاني، إذ قام الاحتلال، بالفعل ذاته، فجر الجمعة، وأطلق الغاز على جموع المصلين في الأقصى، ما أدى إلى إصابات بالاختناق، فيما شرع في عمليات اعتقال، خلال مغادرة المصلين للحرم القدسي، عبر البلدة القديمة.